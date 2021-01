Indiana Jones | un nuovo videogioco in arrivo prodotto da Bethesda | ecco il teaser

(Di martedì 12 gennaio 2021) La saga diè alla base di undadi cui è stato condiviso ilè alla base di unche verràdae Machine Games, di cui è stato condiviso unsu Twitter. Il breve filmato mostra una scrivania piena di libri, diari, mappe e la frusta e il cappello del famoso archeologo.ha svelato che Todd Howard sarà il produttore deltratto dai film di, anticipando anche qualche dettaglio. In un tweet si spiega: "Un...

