“Incredibile!”. Stefano De Martino, spunta la foto da bambino e tutti notano quel dettaglio: fan impazziti (Di martedì 12 gennaio 2021) Stefano De Martino sta rapidamente scalando le classifiche di gradimento del pubblico italiano. Prima come ballerino conosciuto ad Amici, ora come conduttore tv con “Made in Sud” e quindi “Stasera tutto è possibile”, si sta dimostrando una delle più belle rivelazioni del panorama della televisione italiana. Fin dal 2009, nel programma di Maria De Filippi, il 31enne di Torre Annunziata ha saputo imporsi all’attenzione di tutti per la sua bravura, nonostante l’eliminazione in semifinale. Adesso Stefano sta affrontando con lo stesso entusiasmo e abnegazione il percorso di conduttore e i dati di ascolto dimostrano che la strada è quella giusta. Ovviamente di pari passo alla sua carriera abbiamo assistito al moltiplicarsi delle voci e del gossip sulle sue relazioni. Prima fidanzato della cantante Emma ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 gennaio 2021)Desta rapidamente scalando le classifiche di gradimento del pubblico italiano. Prima come ballerino conosciuto ad Amici, ora come conduttore tv con “Made in Sud” e quindi “Stasera tutto è possibile”, si sta dimostrando una delle più belle rivelazioni del panorama della televisione italiana. Fin dal 2009, nel programma di Maria De Filippi, il 31enne di Torre Annunziata ha saputo imporsi all’attenzione diper la sua bravura, nonostante l’eliminazione in semifinale. Adessosta affrontando con lo stesso entusiasmo e abnegazione il percorso di conduttore e i dati di ascolto dimostrano che la strada èla giusta. Ovviamente di pari passo alla sua carriera abbiamo assistito al moltiplicarsi delle voci e del gossip sulle sue relazioni. Prima fidanzato della cantante Emma ...

fornara_stefano : @repubblica Che perdita incredibile per il Parlamento Italiano... come faremo ad andare avanti???? - CarpaneseSilva1 : RT @lucabattanta: @alfredodattorre Si è davvero incredibile tu e Stefano tra gli altri lo state denunciando in maniera instancabile. Ti rin… - AudiolibriF : - lucabattanta : @alfredodattorre Si è davvero incredibile tu e Stefano tra gli altri lo state denunciando in maniera instancabile.… - Stefano_Casti : @_goodtime__ @fabbricainter cmq è incredibile che con quei difensori e quei centrocampisti non si riesca a difendere bassi per 20 minuti -

Ultime Notizie dalla rete : Incredibile Stefano Stefano De Martino, avete mai visto sua mamma? Il dettaglio incredibile Mamma Style Sergio Friscia, la passione sorprendente: il ‘titolo’ di cui non sapete, resterete senza parole

Sergio Friscia è un personaggio amatissimo dal pubblico: 'il titolo' di cui non sapete, la sua incredibile passione vi sorprenderà!

L’11 gennaio del 1926 nasceva il Maestro Giusto Pio

Artista dal talento davvero incredibile, nonché uomo dalla profonda umanità e cordialità, il Maestro Giusto Pio fu il principale artefice del successo planetario del grande Franco Battiato, con il qua ...

Sergio Friscia è un personaggio amatissimo dal pubblico: 'il titolo' di cui non sapete, la sua incredibile passione vi sorprenderà!Artista dal talento davvero incredibile, nonché uomo dalla profonda umanità e cordialità, il Maestro Giusto Pio fu il principale artefice del successo planetario del grande Franco Battiato, con il qua ...