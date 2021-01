In «Pieces Of A Woman» Vanessa Kirby incarna il dolore così bene da fondersi con esso (Di martedì 12 gennaio 2021) Vanessa Kirby sa davvero rendere il dolore, come emettere un gemito profondo, gutturale che lo esprima a fondo. Sa farlo ancora e ancora. All'inizio di Pieces Of A Woman , il suo personaggio, Martha, geme, impreca e si contorce per quasi 23 minuti nell'agonia immaginata del parto, emettendo urla, con le vene che le spuntano fuori dal collo. Sulla carta, non sembra il tipo di apertura avvincente che ti fa venire voglia di continuare a guardare. In realtà, è così brava che ti attrae in modo irresistibile. Girata come una singola inquadratura estesa, la pianosequenza che segue il dolore di Martha mentre si muove nel suo appartamento, avendo optato per un parto in casa, apre Pieces Of A Woman immergendoti subito al centro dell'azione, con ... Leggi su gqitalia (Di martedì 12 gennaio 2021)sa davvero rendere il, come emettere un gemito profondo, gutturale che lo esprima a fondo. Sa farlo ancora e ancora. All'inizio diOf A, il suo personaggio, Martha, geme, impreca e si contorce per quasi 23 minuti nell'agonia immaginata del parto, emettendo urla, con le vene che le spuntano fuori dal collo. Sulla carta, non sembra il tipo di apertura avvincente che ti fa venire voglia di continuare a guardare. In realtà, èbrava che ti attrae in modo irresistibile. Girata come una singola inquadratura estesa, la pianosequenza che segue ildi Martha mentre si muove nel suo appartamento, avendo optato per un parto in casa, apreOf Aimmergendoti subito al centro dell'azione, con ...

