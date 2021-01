In Italia c’è l’ennesima crisi di governo: un riassunto di come ci siamo arrivati (Di martedì 12 gennaio 2021) (foto: TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)Sono diverse settimane ormai che il governo Conte bis sembra sull’orlo della crisi, mentre il paese è ancora alle prese con la seconda ondata della pandemia di Covid-19 e attende il dpcm che da questo sabato sostituirà quello del 3 dicembre nelle misure di contrasto al contagio. Il contenzioso che rischia di spaccare la maggioranza dell’esecutivo ruota intorno al Recovery Plan, ossia il piano Italiano per l’utilizzo del Recovery Fund dell’Unione europea. Il partito di Matteo Renzi, Italia Viva (Iv), si è impuntato sulla modifica della prima bozza del piano di aiuti emergenziali, minacciando la scissione dal governo che potrebbe portare a un suo eventuale crollo. Due ministre, Teresa Bellanova e Elena Bonetti, hanno ripetutamente minacciato di dimettersi dalle ... Leggi su wired (Di martedì 12 gennaio 2021) (foto: TIZIANA FABI/AFP via Getty Images)Sono diverse settimane ormai che ilConte bis sembra sull’orlo della, mentre il paese è ancora alle prese con la seconda ondata della pandemia di Covid-19 e attende il dpcm che da questo sabato sostituirà quello del 3 dicembre nelle misure di contrasto al contagio. Il contenzioso che rischia di spaccare la maggioranza dell’esecutivo ruota intorno al Recovery Plan, ossia il pianono per l’utilizzo del Recovery Fund dell’Unione europea. Il partito di Matteo Renzi,Viva (Iv), si è impuntato sulla modifica della prima bozza del piano di aiuti emergenziali, minacciando la scissione dalche potrebbe portare a un suo eventuale crollo. Due ministre, Teresa Bellanova e Elena Bonetti, hanno ripetutamente minacciato di dimettersi dalle ...

nzingaretti : I governi non si rilanciano mandandoli a casa con una crisi che nessuno capirebbe. Sarebbe un errore politico. C'… - matteosalvinimi : Qui Roma. C’è l’Italia che soffre e che chiede soluzioni su salute, scuola e lavoro e la risposta sono le minacce d… - AntoVitiello : #Milan, incontro nelle prossime ore con l'agente di #Calhanoglu (in arrivo in Italia): fiducia per il rinnovo. Dopo… - paceinguerra : RT @nzingaretti: I governi non si rilanciano mandandoli a casa con una crisi che nessuno capirebbe. Sarebbe un errore politico. C'è il ri… - NemNemecsek : RT @gennaromigliore: Noi siamo abituati a leggerle carte, a studiarle e possibilmente a capirle. Il meccanismo di cui parla il senatore Ton… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia c’è Trading online, queste le trappole da evitare a tutti i costi secondo i consulenti finanziari di SoldiExpert SCF Fortune Italia