In Italia 14.242 contagi e 616 vittime Il Cts: «Prorogare lo stato d’emergenza» (Di martedì 12 gennaio 2021) Coronavirus, i dati del 12 gennaio nel bollettino del ministero della Salute: tasso di positività al 10,05%. Gli esperti del Comitato tecnico scientifico: Prorogare lo stato d’emergenza fino al 31 luglio, mondiali di sci a Cortina a porte chiuse, niente riapertura degli impianti sciistici. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 12 gennaio 2021) Coronavirus, i dati del 12 gennaio nel bollettino del ministero della Salute: tasso di positività al 10,05%. Gli esperti del Comitato tecnico scientifico:lofino al 31 luglio, mondiali di sci a Cortina a porte chiuse, niente riapertura degli impianti sciistici.

