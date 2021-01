In caso di emergenza curare solo chi può sopravvivere. La bozza-choc del piano pandemico (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen – Se la pandemia dovesse sfuggire di mano e non ci fossero posti in terapia intensiva per tutti, precedenza ai giovani, che hanno più probabilità di sopravvivere rispetto agli anziani: lo dice la bozza del piano pandemico 2021-2023. Nel testo si affronta il caso di “pandemia, quando la scarsità rende le risorse insufficienti rispetto alle necessità”. Ebbene, in tal caso, “i principi di etica possono consentire di allocare risorse scarse in modo da fornire trattamenti necessari preferenzialmente a quei pazienti che hanno maggiori possibilità di trarne benefici“. Ossia i giovani o comunque chi non ha gravi malattie pregresse o è in età avanzata, per l’appunto. La bozza del piano pandemico 2021-2023 Il piano ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen – Se la pandemia dovesse sfuggire di mano e non ci fossero posti in terapia intensiva per tutti, precedenza ai giovani, che hanno più probabilità dirispetto agli anziani: lo dice ladel2021-2023. Nel testo si affronta ildi “pandemia, quando la scarsità rende le risorse insufficienti rispetto alle necessità”. Ebbene, in tal, “i principi di etica possono consentire di allocare risorse scarse in modo da fornire trattamenti necessari preferenzialmente a quei pazienti che hanno maggiori possibilità di trarne benefici“. Ossia i giovani o comunque chi non ha gravi malattie pregresse o è in età avanzata, per l’appunto. Ladel2021-2023 Il...

CorkScrew12 : RT @CharlyMatt: Scusate eh, ma da sempre in caso di gravi emergenze si cura prima chi ha più possibilità di salvarsi. Si chiama medicina d… - CharlyMatt : Scusate eh, ma da sempre in caso di gravi emergenze si cura prima chi ha più possibilità di salvarsi. Si chiama me… - AloaMilena : @pabloalboran Sono molto arrabbiata,perché in emergenza Covid hanno riaperto le scuole in presenza dal 7 gennaio..… - valponti77 : In caso di emergenza curare solo chi può sopravvivere. La bozza-choc del piano pandemico | Il Primato Nazionale In… - lukealb : RT @adelphiedizioni: «È giunto il momento per noi di smetterla di considerare la sanità pubblica come un martelletto di sicurezza, con sott… -

Ultime Notizie dalla rete : caso emergenza In caso di emergenza curare solo chi può sopravvivere. La bozza-choc del piano pandemico Il Primato Nazionale Gli infermieri: “Venga vaccinato chi assiste pazienti a casa”

PALERMO – “L’assessorato regionale alla Salute e il commissario straordinario per l’emergenza Covid, estendano le vaccinazioni agli operatori sanitari che assistono i pazienti fragili fuori dagli ospe ...

Covid: In arrivo a Wuhan la task force dell’Oms

Gli Stati Uniti hanno registrato oltre 200mila casi di coronavirus al giorno negli ultimi sette giorni: è quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. Mai dall’inizio della pandemia il bilan ...

PALERMO – “L’assessorato regionale alla Salute e il commissario straordinario per l’emergenza Covid, estendano le vaccinazioni agli operatori sanitari che assistono i pazienti fragili fuori dagli ospe ...Gli Stati Uniti hanno registrato oltre 200mila casi di coronavirus al giorno negli ultimi sette giorni: è quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University. Mai dall’inizio della pandemia il bilan ...