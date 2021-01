In arrivo “The Night Stalker”: perché Netflix ama i serial killer? [TRAILER] (Di martedì 12 gennaio 2021) Esce domani 13 gennaio su Netflix The Night Stalker, una miniserie dedicata a Richard Ramirez, serial killer che ha terrorizzato la Los Angeles degli anni ’80 e costruita sugli strazianti racconti dei sopravvissuti.Chi come me è amante della cronaca nera avrà già notato come la piattaforma di streaming pulluli di contenuti originali dedicati al true crime, ma vi siete mai chiesti quale sia il motivo di questa fascinazione? TRAILER di “The Night Stalker”, disponibile da domani su Netflixperché ci affascinano i serial killer? La motivazione più ovvia è, senza dubbio, il bisogno di spiegazioni che scatta nella nostra mente, l’urgenza e la necessità di capire per quale motivo una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Esce domani 13 gennaio suThe, una miniserie dedicata a Richard Ramirez,che ha terrorizzato la Los Angeles degli anni ’80 e costruita sugli strazianti racconti dei sopravvissuti.Chi come me è amante della cronaca nera avrà già notato come la piattaforma di streaming pulluli di contenuti originali dedicati al true crime, ma vi siete mai chiesti quale sia il motivo di questa fascinazione?di “The”, disponibile da domani suci affascinano i? La motivazione più ovvia è, senza dubbio, il bisogno di spiegazioni che scatta nella nostra mente, l’urgenza e la necessità di capire per quale motivo una ...

