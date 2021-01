In arrivo il nuovo Dpcm: probabile zona arancione o rossa per 13 regioni (Di martedì 12 gennaio 2021) nuovo Dpcm: probabile zona arancione o rossa per 13 regioni nuovo Dpcm – Nella bozza del nuovo Dpcm discusso in una riunione nella serata di lunedì 11 gennaio tra governo, regioni, Anci e Upi con i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza resta il modello delle fasce ma si paventa l’abbassamento delle soglie dell’indice di contagio per finire in zona rossa, arancione o gialla e quello dell’occupazione delle terapie intensiva: le norme dovrebbero valere fino a fine febbraio. Il ministro della Salute uscendo dalla riunione ha detto che “nella bozza non c’è il week end arancione in tutta Italia“. Mentre lo stato ... Leggi su tpi (Di martedì 12 gennaio 2021)per 13– Nella bozza deldiscusso in una riunione nella serata di lunedì 11 gennaio tra governo,, Anci e Upi con i ministri Francesco Boccia e Roberto Speranza resta il modello delle fasce ma si paventa l’abbassamento delle soglie dell’indice di contagio per finire ino gialla e quello dell’occupazione delle terapie intensiva: le norme dovrebbero valere fino a fine febbraio. Il ministro della Salute uscendo dalla riunione ha detto che “nella bozza non c’è il week endin tutta Italia“. Mentre lo stato ...

FCLugano1908 : ?? WELCOME ASUMAH! ?? Asumah Abubakar è un nuovo giocatore del Lugano. L'attaccante portoghese ha firmato un contrat… - LiveNationIT : L'arrivo del nuovo anno ha portato con sé anche nuova musica di @mengonimarco! #VenereEMarte, il nuovo brano di Ta… - Corriere : ?? È in arrivo un nuovo Dpcm, su cui si comincerà a discutere nel fine settimana per farlo entrare in vigore il 16 g… - MichelaRoi : RT @romperis: Pare abbiano trovato la soluzione finale. 'Governo al lavoro sul nuovo Dpcm con le restrizioni che entreranno in vigore da sa… - gabri_ves : RT @Mariocastle_it: Oggi alle 15:00 scopriremo nuovi dettagli sulla versione Switch di 3D World. Era anche ora! -

Ultime Notizie dalla rete : arrivo nuovo Nuovo Dpcm: tutte le misure in arrivo su week-end, musei, movida e palestre Il Sole 24 ORE Babnik, arriva dalla Slovenia il rinforzo per l’Academy

Viene dalla Slovenia, ha ventidue anni e ha un trascorso recente in serie A con la maglia del Tavagnacco. Questo l’identikit dell’ultimo acquisto della San Marino Academy: Nika Babnik andrà a rinforza ...

Verso un nuovo Dpcm, cosa ha deciso il Governo: dal fine settimana due regioni saranno rosse, altre 12 arancio

ROMA. Premessa che trova d’accordo governo e Regioni, detta chiara e semplice dal premier Giuseppe Conte al Tg3: «Sta arrivando un’impennata dei contagi anche da noi». Sta arrivando e bisogna preparar ...

Viene dalla Slovenia, ha ventidue anni e ha un trascorso recente in serie A con la maglia del Tavagnacco. Questo l’identikit dell’ultimo acquisto della San Marino Academy: Nika Babnik andrà a rinforza ...ROMA. Premessa che trova d’accordo governo e Regioni, detta chiara e semplice dal premier Giuseppe Conte al Tg3: «Sta arrivando un’impennata dei contagi anche da noi». Sta arrivando e bisogna preparar ...