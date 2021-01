In Alto Adige troppi No Vax tra il personale sanitario. Anticipate le vaccinazioni per gli over 80 (Di martedì 12 gennaio 2021) L’Alto Adige dà il via libera alla vaccinazione anti-Covid degli over 80 e di altre categorie a rischio. Non è merito della velocità nella somministrazione delle dosi (anche perché la provincia di Bolzano è ancora fanalino di coda). La verità è che c’è un Alto numero di “obiettori” tra il personale sanitario e quello nelle Rsa, come annunciato dall’assessore alla Sanità Thomas Widmann. Per questo motivo, d’accordo con Roma, la Regione ha deciso di anticipare con gli over 80. In Alto Adige, intanto, è stata superata la soglia di 10 mila persone in isolamento domiciliare. In quarantena ci sono 10.204 Altoatesini, cioè il 2% della popolazione. Nelle ultime 24 ore sono morti 4 pazienti. Nell’ultima giornata sono stati ... Leggi su open.online (Di martedì 12 gennaio 2021) L’dà il via libera alla vaccinazione anti-Covid degli80 e di altre categorie a rischio. Non è merito della velocità nella somministrazione delle dosi (anche perché la provincia di Bolzano è ancora fanalino di coda). La verità è che c’è unnumero di “obiettori” tra ile quello nelle Rsa, come annunciato dall’assessore alla Sanità Thomas Widmann. Per questo motivo, d’accordo con Roma, la Regione ha deciso di anticipare con gli80. In, intanto, è stata superata la soglia di 10 mila persone in isolamento domiciliare. In quarantena ci sono 10.204atesini, cioè il 2% della popolazione. Nelle ultime 24 ore sono morti 4 pazienti. Nell’ultima giornata sono stati ...

