In Alabama la follia per la vittoria del campionato di football | migliaia di tifosi ammassati per strada – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 12 gennaio 2021)didegliCrimson Tide hanno invaso le strade di Tuscaloosa nella notte tra l’11 e il 12 gennaio, nonostante l’epidemia di Coronavirus e il divieto di assembramento, per celebrare ladella loro squadra neldiamericano contro i rivali dell’Ohio State (52-24). Ilpubblicato sui social network dal giornalista James Benedetto mostra una folla didi persone riempire The Strip, lasimbolo della città. La polizia ha dovuto aprirsi un varco con le volanti per distanziare i. Il sindaco di Tuscaloosa, Walt Maddox, aveva invitato tutti a mantenere un comportamento responsabile, ma il suo appello è caduto nel vuoto. In, ...