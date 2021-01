Impeachment, 25° emendamento, interdizione. Dem (e non solo) contro Trump (Di martedì 12 gennaio 2021) Mentre il Congresso s’inoltra in procedimenti dall’esito incerto contro il presidente sobillatore Donald Trump, si rafforzano i dispositivi di sicurezza per proteggere Washington e le istituzioni nell’Inauguration Day, mercoledì 20 gennaio, quando Joe Biden sarà insediato come 46° presidente degli Stati Uniti. Saranno impiegati fino a 15.000 uomini della Guardia Nazionale: 6.000, provenienti da sei Stati, sono già nella capitale federale. Trump ha ieri accolto una richiesta del sindaco Muriel Bowser, approvando una dichiarazione d’emergenza e ordinando l’assistenza federale da oggi al 24 gennaio per garantire la sicurezza in vista del giuramento di Biden. Il presidente eletto non teme di giurare all’aperto sul fronte occidentale del Campidoglio, nonostante quanto accaduto mercoledì 6 e le minacce dei sostenitori di ... Leggi su formiche (Di martedì 12 gennaio 2021) Mentre il Congresso s’inoltra in procedimenti dall’esito incertoil presidente sobillatore Donald, si rafforzano i dispositivi di sicurezza per proteggere Washington e le istituzioni nell’Inauguration Day, mercoledì 20 gennaio, quando Joe Biden sarà insediato come 46° presidente degli Stati Uniti. Saranno impiegati fino a 15.000 uomini della Guardia Nazionale: 6.000, provenienti da sei Stati, sono già nella capitale federale.ha ieri accolto una richiesta del sindaco Muriel Bowser, approvando una dichiarazione d’emergenza e ordinando l’assistenza federale da oggi al 24 gennaio per garantire la sicurezza in vista del giuramento di Biden. Il presidente eletto non teme di giurare all’aperto sul fronte occidentale del Campidoglio, nonostante quanto accaduto mercoledì 6 e le minacce dei sostenitori di ...

