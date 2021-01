Imola regina della Formula 1 | il Gran Premio prima tappa europea del Mondiale 2021 | le date

Leggi su velvetmag

(Di martedì 12 gennaio 2021) Buone notizie per gli aficionados nazionali1. Ilsi correrà aanche nel. Dopo le rinunce di Cina e Australia, ormai praticamente certe, il GP sul circuito del Santerno è stato inserito nel calendario che la Fia ha ufficializzato. Lo spettacolo tornerà dunque in Emilia Romagna. Nel fine settimana del 16-18 aprile prossimi si correrà infatti all’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” ildell’Emilia-Romagnaraddoppiate con Monza Nuova consacrazione per la terra italiana dei motori, dunque. A pochi mesi dallo svolgimento deldello scorso anno (31 ottobre-1 novembre), che aveva visto il ritorno...