“Il vaccino manda centinaia di persone al Pronto Soccorso negli USA” – Le Agenzie sono responsabili di quello che dicono, non di quello che capite (Di martedì 12 gennaio 2021) Ci segnalano i nostri contatti una pletora di condivisioni a mezzo vari social dal titolo “Il vaccino manda centinaia di persone al Pronto Soccorso negli USA”. Ovviamente, parliamo di scienza. Una materia che ha le sue regole. Dire “Il vaccino manda centinaia di persone al Pronto Soccorso negli USA” in un post su Facebook, Twitter o un messaggio WhatsApp è una frase assolutamente priva di significato, che impone di arrivare alle fonti. Effettivamente, il VAERS, il sistema nazionale di vigilanza vaccinale USA basato su dichiarazioni spontanee registra dei casi di reazioni allergiche. Enfasi su *dei casi* e *dichiarazioni spontanee* È ... Leggi su bufale (Di martedì 12 gennaio 2021) Ci segnalano i nostri contatti una pletora di condivisioni a mezzo vari social dal titolo “IldialUSA”. Ovviamente, parliamo di scienza. Una materia che ha le sue regole. Dire “IldialUSA” in un post su Facebook, Twitter o un messaggio WhatsApp è una frase assolutamente priva di significato, che impone di arrivare alle fonti. Effettivamente, il VAERS, il sistema nazionale di vigilanza vaccinale USA basato su dichiarazioni spontanee registra dei casi di reazioni allergiche. Enfasi su *dei casi* e *dichiarazioni spontanee* È ...

NicolaPorro : Incredibile! Ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere: guardate cosa è riuscita a combinare la struttura di… - swonsae : Se hai Dio dentro di te,la chiesa non chiuderà mai ,Dio e la verità,la via e la vita,Dio non manda nessuno all’infe… - socrate114 : @Reeno1981 @domenicodeluchi @azangrillo Non c’è covid. I pochi morti li abbiamo uccisi noi della sanità.Di proposit… - tdrclaudio : Forse gli manda le stimmate che sono migliori del vaccino ?? - mirko_ch_ : La #Campania ha esaurito tutte le dosi di #vaccino ricevute. Le ha inoculate tutte. Forza Commissario manda subito… -

Ultime Notizie dalla rete : vaccino manda “Il vaccino manda centinaia di persone al Pronto Soccorso negli USA” – Le Agenzie sono responsabili di quello che dicono, non di quello che capite Bufale.net Vaticano, sì alle donne per lettura e distribuzione dell'eucarestia

Papa Francesco ha stabilito con motu proprio che le donne potranno ufficialmente accedere ai ministeri del Lettorato e dell’Accolitato.

Neive: effettuati 42 vaccini anti-Covid alla Residenza Demaria

Giornate intense per la Residenza Demaria di Neive dove, al momento, non risultano casi di positività al Coronavirus. In questi giorni infatti sono stati eseguiti sugli ospiti e sugli operatori sanita ...

Papa Francesco ha stabilito con motu proprio che le donne potranno ufficialmente accedere ai ministeri del Lettorato e dell’Accolitato.Giornate intense per la Residenza Demaria di Neive dove, al momento, non risultano casi di positività al Coronavirus. In questi giorni infatti sono stati eseguiti sugli ospiti e sugli operatori sanita ...