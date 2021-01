Il vaccino al Covid non regala libertà individuali (Di martedì 12 gennaio 2021) Per la scienza le persone vaccinate non possono trasmettere il Covid. Sono di fatto sicure per loro stessi e per gli altri. Considerazione scientifica che scatena conseguenze sulla libertà di chi è vaccinato e sulla gestione (ed obbligatorietà) del vaccino stesso. Perché l'equazione vaccino=libertà ha conseguenze politiche e sociali che non possiamo sottovalutare. Mentre tutti si concentrano sulle vaccinazioni e sulle persone da vaccinare pochi stanno cominciando a ragionare sulla vita di coloro che la preziosissima e ambita iniezione l'hanno già ricevuta (saranno tra pochi giorni quasi un milione). Perché il principio medico-scientifico di partenza, come spiega l'intervista collegata a questo articolo, è molto chiara: chi è vaccinato non è più contagioso. Affermazione che apre ad una altrettanto ... Leggi su panorama (Di martedì 12 gennaio 2021) Per la scienza le persone vaccinate non possono trasmettere il. Sono di fatto sicure per loro stessi e per gli altri. Considerazione scientifica che scatena conseguenze sulladi chi è vaccinato e sulla gestione (ed obbligatorietà) delstesso. Perché l'equazioneha conseguenze politiche e sociali che non possiamo sottovalutare. Mentre tutti si concentrano sulle vaccinazioni e sulle persone da vaccinare pochi stanno cominciando a ragionare sulla vita di coloro che la preziosissima e ambita iniezione l'hanno già ricevuta (saranno tra pochi giorni quasi un milione). Perché il principio medico-scientifico di partenza, come spiega l'intervista collegata a questo articolo, è molto chiara: chi è vaccinato non è più contagioso. Affermazione che apre ad una altrettanto ...

TgLa7 : #Covid: focolaio in rsa Prato, positivi anche 21 vaccinati. Dosi vaccino somministrate una settimana prima della positività - rubio_chef : Immensa come sempre #PatriziaCecconi. L’unica in Italia a dire le cose come stanno, l’unica capace di chiamare le c… - RobertoBurioni : Effetti collaterali? Modifiche del DNA? Effetti sulla fertilità? Del vaccino anti-COVID-19 Ne parliamo stasera a… - LuciaRagone : RT @TgLa7: #Covid: focolaio in rsa Prato, positivi anche 21 vaccinati. Dosi vaccino somministrate una settimana prima della positività - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: La #BioNTech, associata alla #Pfizer, ha stimato che potrà produrre 2 miliardi di dosi del suo vaccino anti-Covid entro i… -