Il tempo dei "costruttori del futuro" nell'inerzia che ci avvolge (Di martedì 12 gennaio 2021) Questo dev’essere “il tempo dei costruttori”, sostiene il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo messaggio agli italiani per il nuovo anno. Siamo ancora in piena pandemia da Covid19, con il suo carico quotidiano di contagio e dolore, preoccupazione e morte. La crisi economica è durissima e in primavera, finito il paracadute squilibrato del blocco dei licenziamenti, assisteremo alle conseguenze della perdita di un altro milione di posti di lavoro, mentre scontiamo già la chiusura di decine di migliaia di aziende. I dati più recenti (Moody’s) parlano di una caduta del Pil in Italia del 9% nel 2020 e di un rimbalzo del 5,6% nel ’21, cosicché dovremo aspettare almeno il 2022 per tornare ai livelli economici precedenti alla crisi (come noi, anche Francia e Spagna). E per tutta l’Europa, quest’anno, l’economia sarà “lenta, irregolare e ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 gennaio 2021) Questo dev’essere “ildei”, sostiene il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo messaggio agli italiani per il nuovo anno. Siamo ancora in piena pandemia da Covid19, con il suo carico quotidiano di contagio e dolore, preoccupazione e morte. La crisi economica è durissima e in primavera, finito il paracadute squilibrato del blocco dei licenziamenti, assisteremo alle conseguenze della perdita di un altro milione di posti di lavoro, mentre scontiamo già la chiusura di decine di migliaia di aziende. I dati più recenti (Moody’s) parlano di una caduta del Pil in Italia del 9% nel 2020 e di un rimbalzo del 5,6% nel ’21, cosicché dovremo aspettare almeno il 2022 per tornare ai livelli economici precedenti alla crisi (come noi, anche Francia e Spagna). E per tutta l’Europa, quest’anno, l’economia sarà “lenta, irregolare e ...

juventusfc : HT | Finisce in parità il primo tempo allo Stadium. Buono l’avvio dei bianconeri che prima con @Cristiano e poi con… - reportrai3 : Da tempo c’è chi incassa facendo dirette web, l’Agenzia delle entrate fa fatica un po’ a stare al passo con i tempi… - ilpost : Per vedere come procede la vaccinazione nel mondo, abbiamo creato una mappa, aggiornata in tempo reale, che mostra… - andreaconcetti : @imtheitaliansam Twitter ha semplicemente fatto quello che avrebbe dovuto fare l’ordine dei giornalisti da molto tempo - AntonioFindanno : Un tempo il web, internet, era il regno della libertà: oggi lo è ancora, con la supremazia dei social network? Mer… -

Ultime Notizie dalla rete : tempo dei Il tempo dei "costruttori del futuro" nell'inerzia che ci avvolge L'HuffPost Matteo Bisol, così Venissa risorge per la seconda volta (con la chef veronese Chiara Pavan)

(di Donatella Dal Maso) Nell’opalescente quiete di un paesaggio senza tempo, dove l’acqua incontra la terra, là sorge Venissa, Fondamenta Santa Caterina Mazzorbo, Venezia. Matteo Bisol mi risponde pac ...

Oro e petrolio in aumento. Bene Unicredit, oggi si riunisce il comitato nomine

Il dollaro perde terreno sull'euro. Goldman Sachs continua a credere che la combinazione di elevate valutazioni in dollari, bassi tassi nominali e reali e una rapida ripresa dell'economia globale pese ...

(di Donatella Dal Maso) Nell’opalescente quiete di un paesaggio senza tempo, dove l’acqua incontra la terra, là sorge Venissa, Fondamenta Santa Caterina Mazzorbo, Venezia. Matteo Bisol mi risponde pac ...Il dollaro perde terreno sull'euro. Goldman Sachs continua a credere che la combinazione di elevate valutazioni in dollari, bassi tassi nominali e reali e una rapida ripresa dell'economia globale pese ...