Il segreto della barba di Dragowski: “Ecco a quale serie tv mi sono ispirato. La mia ragazza…” (Di martedì 12 gennaio 2021) Bartlomiej Dragowski si è raccontato in un'intervista a Repubblica, nella quale ha - tra le altre cose - parlato anche del segreto che si cela dietro alla scelta di portare una barba così lunga. Tra i motivi è spuntata anche la sua fidanzata Polin Agnieszka.caption id="attachment 109293" align="alignnone" width="1024" Fotogramma Instagram/caption"Per la barba mi sono ispirato alla serie TV, Vichinghi. Quello stile mi è piaciuto così tanto che non ho più voluto tagliarla. Alla mia fidanzata piace molto. Mi dice che mi copre il viso e che sono più bello. A mia mamma piace decisamente di meno...", ha rivelato il portiere della Fiorentina. Golssip. Leggi su golssip (Di martedì 12 gennaio 2021) Bartlomiejsi è raccontato in un'intervista a Repubblica, nellaha - tra le altre cose - parlato anche delche si cela dietro alla scelta di portare unacosì lunga. Tra i motivi è spuntata anche la sua fidanzata Polin Agnieszka.caption id="attachment 109293" align="alignnone" width="1024" Fotogramma Instagram/caption"Per lamiallaTV, Vichinghi. Quello stile mi è piaciuto così tanto che non ho più voluto tagliarla. Alla mia fidanzata piace molto. Mi dice che mi copre il viso e chepiù bello. A mia mamma piace decisamente di meno...", ha rivelato il portiereFiorentina. Golssip.

Davidone74 : RT @fravella74: 'Chi non vince ogni giorno un po' di paura non ha imparato il segreto della vita.'#OgniScelta - lowevonadler191 : RT @fravella74: 'Chi non vince ogni giorno un po' di paura non ha imparato il segreto della vita.'#OgniScelta - shugarrice : ma la gente ha scoperto solo ora la legge di attrazione grazie a tik tok?? Io mi lessi dei libri nel lontano 2013… - ma2noalarm : RT @fravella74: 'Chi non vince ogni giorno un po' di paura non ha imparato il segreto della vita.'#OgniScelta - Gisela16112018 : RT @fravella74: 'Chi non vince ogni giorno un po' di paura non ha imparato il segreto della vita.'#OgniScelta -

Ultime Notizie dalla rete : segreto della Il segreto della vita - John Diamond Internazionale Recovery, la nuova bozza: lavoro, digitale, idrogeno e ambiente. Nodi (e rischi) del piano di Conte

Non è più solo una questione di numeri e tabelle, perché ormai nella maggioranza stanno venendo al pettine i nodi politici del Recovery plan. Sono quelli della sua stessa ragione di esistere, se c’è a ...

L’Ultimo Paradiso | Il trailer del film con Riccardo Scamarcio

L'Ultimo Paradiso: il trailer del film con Riccardo Scamarcio. Disponibile su Netflix dal 5 febbraio, il film è diretto da Rocco Ricciardulli ...

Non è più solo una questione di numeri e tabelle, perché ormai nella maggioranza stanno venendo al pettine i nodi politici del Recovery plan. Sono quelli della sua stessa ragione di esistere, se c’è a ...L'Ultimo Paradiso: il trailer del film con Riccardo Scamarcio. Disponibile su Netflix dal 5 febbraio, il film è diretto da Rocco Ricciardulli ...