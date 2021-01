IL SEGRETO | anticipazioni puntata del 13 | 14 e 15 gennaio 2021

(Di martedì 12 gennaio 2021)de Ildi mercoledì 13, giovedì 14 e venerdì 15: Mauricio chiarisce tutta la situazione con Alicia, così la ragazza comprende che il Godoy non ha cattive intenzioni. Chi la preoccupa invece è Tomas, che non si fa neanche trovare al telefono. Tra i due l’aria è sempre più tesa… Maqueda rivela a Tomas che ha ricevuto un’offerta per la miniera, ma lo vede dubbioso e così decide di fare da solo: incontrerà gli acquirenti interessati senza dirlo neanche a Tomas, che però ha ascoltato una sua telefonata… Onesimo possiede delle prove a sostegno dell’innocenza di Tiburcio. La stessa Dolores ce l’ha più con Estefania che con il marito… Don Filiberto cerca di convincere Tomas a partecipare alle attività degli Arcangeli e gli consiglia di prendere le distanze da ...

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame de Il Paradiso delle Signore del 13 gennaio 2021. Nell'episodio in onda su Rai1, Clelia ha un malore nel grande magazzino e Irene non la soccorre per non ri ...Alicia a causa della sua attività politica avrà non pochi problemi e rischierà di prendersela con la persona sbaglia. La Urrutia, come rivelano le anticipazioni Il Segreto relative all’episodio in ond ...