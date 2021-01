Il Segreto anticipazioni | PABLO e CAROLINA riprendono la loro relazione!

Leggi su tvsoap

(Di martedì 12 gennaio 2021) Il grande amore traCenteno (Adrian Exposito) eSolozabal (Berta Castané) sarà destinato a trionfare nelle prossime puntate italiane de Il: appena scoprirà di non essere il figlio di Ignacio (Manuel Regueiro), il ragazzo non troverà infatti più nessuna motivazione plausibile per non stare al fianco della sua amata e riprenderà la relazione con lei. Non tutti saranno però al settimo cielo. Vediamo insieme perché… Il, news:vuole scagionare Jesus Urrutia Come segnalato dalle, la storyline prenderà ufficialmente il via nell’istante in cuivorrà nuovamente mettersi in contatto con la madre Maria Jesus (Lidia Navarro). Ciò avverrà perché il Centeno intende chiedere alla mamma di ritirare la denuncia ai danni di Jesus ...