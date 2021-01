“Il Samaritano” da sempre aiuta la gente: dolce sostegno per chi soffre (Di martedì 12 gennaio 2021) Nell’anno del Covid “Il Samaritano” non si è dimenticato di tutti gli affetti perduti. Esistono realtà bellissime che ci fanno sperare in un dolce futuro Una di queste è l’associazione Il Samaritano. Nata nel 1988 dalla condivisione di un’esperienza di lavoro e di amicizia tra alcuni operatori dell’Ospedale di Codogno, partendo dalla constatazione delle gravi problematiche di ordine psico-fisico, sociale e spirituale che affiggono sovente i malati di tumore in fase avanzata. Negli anni gli interventi dell’Associazione si sono sempre più diversificati, in risposta alle nuove richieste di aiuto espresse dalle famiglie e dai servizi . A questa opera di assistenza si è affiancata una costante attività di sensibilizzazione, volta a migliorare l’approccio al malato di tumore e ad approfondire la ricerca ... Leggi su chenews (Di martedì 12 gennaio 2021) Nell’anno del Covid “Il” non si è dimenticato di tutti gli affetti perduti. Esistono realtà bellissime che ci fanno sperare in unfuturo Una di queste è l’associazione Il. Nata nel 1988 dalla condivisione di un’esperienza di lavoro e di amicizia tra alcuni operatori dell’Ospedale di Codogno, partendo dalla constatazione delle gravi problematiche di ordine psico-fisico, sociale e spirituale che affiggono sovente i malati di tumore in fase avanzata. Negli anni gli interventi dell’Associazione si sonopiù diversificati, in risposta alle nuove richieste di aiuto espresse dalle famiglie e dai servizi . A questa opera di assistenza si è affiancata una costante attività di sensibilizzazione, volta a migliorare l’approccio al malato di tumore e ad approfondire la ricerca ...

_gisshx : RT @DamDamD80664664: Sul tema finto-litigio Tommaso ora fa il buon samaritano cercando di passare per pulito “perchè lui queste cose non le… - DamDamD80664664 : Sul tema finto-litigio Tommaso ora fa il buon samaritano cercando di passare per pulito “perchè lui queste cose non… - AlexBrigante2 : @kittyisback2 @achillexxx4 @Mariann39906590 @alex59616377 Kitty e anna verso ogni donazione si immedesimano nel buo… - Lavinia07836652 : @SirDistruggere @IlConteF Il fascismo è pericoloso perché ha tante forme,tanti colori e spesso si presenta con l'ab… -

Ultime Notizie dalla rete : Samaritano sempre "Il Samaritano" da sempre aiuta la gente: dolce sostegno per chi... CheNews.it “Il Samaritano” da sempre aiuta la gente: dolce sostegno per chi soffre

Nell’anno del Covid "Il Samaritano" non si è dimenticato di tutti gli affetti perduti. Esistono realtà bellissime ...

Truffe telefoniche: call center sempre più agguerriti e senza scrupoli

Le truffe telefoniche stanno diventando i nuovi metodi per chiudere più contratti possibili. Ecco le tecniche dei call center senza scrupoli.

Nell’anno del Covid "Il Samaritano" non si è dimenticato di tutti gli affetti perduti. Esistono realtà bellissime ...Le truffe telefoniche stanno diventando i nuovi metodi per chiudere più contratti possibili. Ecco le tecniche dei call center senza scrupoli.