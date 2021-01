Il richiamo di Palazzo Chigi E Crimi chiude ai renziani

Ultime Notizie dalla rete : richiamo Palazzo

Il Foglio

Il presidente del Consiglio è stato "intercettato" da fan e curiosi mentre camminava a largo Goldoni con la scorta. Subito circondato da una ...Giallo, ma con richiamo. Dopo il weekend arancione, in vista delle aperture da oggi di tutti i negozi e pubblici esercizi, parte la corsa per tanti imprenditori napoletani, che si preparano in queste.