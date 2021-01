Il revival di «Sex and the City»: un milione di dollari a episodio per Carrie, Charlotte e Miranda (Di martedì 12 gennaio 2021) Se decideste mai di riportare in vita un franchise chiuso da undici anni è bene che vi ricordiate una semplicissima regola: mettere mano al portafoglio. Secondo quanto anticipa Variety, infatti, pare che HBO Max non si sia risparmiata quando ha deciso di riportare in vita Sex and the City: per ogni episodio – ne sono previsti 10 – Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis percepiranno un milione di dollari a testa, diventando tra le star più pagate di un revival pur restando in linea con il cachet dei grandi di Hollywood prestati alla tv, da Nicole Kidman a Jeff Bridges, da Reese Witherspoon e Kerry Washington. Leggi su vanityfair (Di martedì 12 gennaio 2021) Se decideste mai di riportare in vita un franchise chiuso da undici anni è bene che vi ricordiate una semplicissima regola: mettere mano al portafoglio. Secondo quanto anticipa Variety, infatti, pare che HBO Max non si sia risparmiata quando ha deciso di riportare in vita Sex and the City: per ogni episodio – ne sono previsti 10 – Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis percepiranno un milione di dollari a testa, diventando tra le star più pagate di un revival pur restando in linea con il cachet dei grandi di Hollywood prestati alla tv, da Nicole Kidman a Jeff Bridges, da Reese Witherspoon e Kerry Washington.

