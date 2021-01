Il Regno Unito aggiunge gli Emirati alla lista nera: quarantena obbligatoria per chi arriva da Dubai (Di martedì 12 gennaio 2021) Chi da Dubai viaggia verso il Regno Unito dovrà sottoporsi a quarantena obbligatoria . Lo ha deciso il Governo britannico, come ha annunciato il segretario ai Trasporti Grant Shapps, che ha fatto ... Leggi su leggo (Di martedì 12 gennaio 2021) Chi daviaggia verso ildovrà sottoporsi a. Lo ha deciso il Governo britannico, come ha annunciato il segretario ai Trasporti Grant Shapps, che ha fatto ...

SkyTG24 : Brexit, gli agenti olandesi confiscano panini al prosciutto a chi arriva dal Regno Unito - fanpage : Covid, il Regno Unito è al collasso. - matteosalvinimi : +++ FACCIAMO GIRARE +++ Nel Regno Unito della Brexit stanno dando fino a 10.000 euro aggiuntivi (adesso, non fra me… - Kihyuniebebe : RT @FromZeroItalia: 2101012 [VOTAZIONI TTA] Come votare #WONHO - Accesso - Usa vpn del Regno Unito - Vai a 'V' in alto a destra - G… - taler00 : @AurelioGiansira @Esagramma_56 @JoedeBrig @marcoleofrigio Ho sempre preferito il Regno Unito. Ma nel Regno Rheinmet… -