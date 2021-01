Il paradosso degli specializzandi: reclutati gratis per la campagna vaccinale, in coda per ricevere le dosi (Di martedì 12 gennaio 2021) «Speranza ha fatto appello al nostro “buon cuore”. Ma l’unico messaggio che passa è che va bene non pagare i giovani per il loro lavoro. E che va bene anche trattarli da ultimi». Si apre un nuovo capitolo nella battaglia che i medici specializzandi italiani portano avanti per il riconoscimento dei loro diritti – e del loro valore. Dopo averli esclusi dalla possibilità di partecipare ai bandi del commissario Domenico Arcuri per il reclutamento dei medici vaccinatori, la Legge di bilancio li ha coinvolti “forzatamente” nella campagna vaccinale contro il Covid. La retribuzione prevista, però, è una manciata di Cfu, i crediti formativi universitari. Lavoro gratuito, ancora una volta, travestito da tirocinio. E con un aggravante: in molti ospedali saranno gli ultimi tra i sanitari a ricevere la dose. Chi ha sperimentato ... Leggi su open.online (Di martedì 12 gennaio 2021) «Speranza ha fatto appello al nostro “buon cuore”. Ma l’unico messaggio che passa è che va bene non pagare i giovani per il loro lavoro. E che va bene anche trattarli da ultimi». Si apre un nuovo capitolo nella battaglia che i mediciitaliani portano avanti per il riconoscimento dei loro diritti – e del loro valore. Dopo averli esclusi dalla possibilità di partecipare ai bandi del commissario Domenico Arcuri per il reclutamento dei medici vaccinatori, la Legge di bilancio li ha coinvolti “forzatamente” nellacontro il Covid. La retribuzione prevista, però, è una manciata di Cfu, i crediti formativi universitari. Lavoro gratuito, ancora una volta, travestito da tirocinio. E con un aggravante: in molti ospedali saranno gli ultimi tra i sanitari ala dose. Chi ha sperimentato ...

CarpaneseSilva1 : RT @GiorgiaMeloni: Ad Agrigento rivolta immigrati stufi della quarantena. Feriti 3 agenti tra lanci di oggetti e incendi. Il paradosso di u… - piplaar : @fabiochiusi @mante Ma le guidelines di Twitter sono molto chiare sul razzismo per esempio. Un bel po’ di articoli… - rflgreco : @Playtoro1984 Il paradosso consiste proprio in questo: oggi anche l'ultimo degli scalzacani può, perfettamente indi… - 10nyk78 : @NYKnicksITA È questo il paradosso,se organizzi su Randle pointF. al rientro degli infortunati mi aspetto:Kina&burk… - marsigatto : @acropolita No, non sono d'accordo. Non siamo nel paradosso citato perché non c'è contraddizione logica. Ci sono de… -

Ultime Notizie dalla rete : paradosso degli Il paradosso degli specializzandi: reclutati gratis per la campagna vaccinale, in coda per ricevere le dosi Open LETTERA Il paradosso dell’Aire

Caro Beppe Severgnini, Sono Francesco, un padovano residente all’estero. Vivo nel Regno Unito, dove sto terminando un dottorato presso l’Università di Southampton in collaborazione con l’Istituto Max ...

PADOVA I prezzi della merce aumentano mentre gli agricoltori

GLI AGRICOLTORIPADOVA I prezzi della merce aumentano mentre gli agricoltori e gli allevatori vedono i compensi abbassarsi. Coldiretti Padova denuncia la maggiorazione del 1,3 per cento a cui ...

Caro Beppe Severgnini, Sono Francesco, un padovano residente all’estero. Vivo nel Regno Unito, dove sto terminando un dottorato presso l’Università di Southampton in collaborazione con l’Istituto Max ...GLI AGRICOLTORIPADOVA I prezzi della merce aumentano mentre gli agricoltori e gli allevatori vedono i compensi abbassarsi. Coldiretti Padova denuncia la maggiorazione del 1,3 per cento a cui ...