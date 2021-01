IL PARADISO DELLE SIGNORE 5, anticipazioni di mercoledì 13 gennaio 2021 (Di martedì 12 gennaio 2021) anticipazioni puntata de Il PARADISO DELLE SIGNORE 5 di mercoledì 13 gennaio 2021: Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) riceve in serata una telefonata della nipotina Serena (Giulia Patrignani) dal collegio e, sentendola piangere, decide di andarla a prendere il giorno seguente. Al grande magazzino milanese, Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) disegna la divisa ufficiale per la nuova squadra ciclistica del PARADISO DELLE SIGNORE. La giovane stilista tuttavia non riesce a non pensare a Salvatore Amato (Emanuel Caserio)… Armando Ferraris (Pietro Genuardi) si confida con Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) in merito al ritorno di Agnese (Antonella Attili) a Milano insieme al marito Giuseppe. Clelia Calligaris (Enrica Pintore) ... Leggi su tvsoap (Di martedì 12 gennaio 2021)puntata de Il5 di13: Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) riceve in serata una telefonata della nipotina Serena (Giulia Patrignani) dal collegio e, sentendola piangere, decide di andarla a prendere il giorno seguente. Al grande magazzino milanese, Gabriella Rossi (Ilaria Rossi) disegna la divisa ufficiale per la nuova squadra ciclistica del. La giovane stilista tuttavia non riesce a non pensare a Salvatore Amato (Emanuel Caserio)… Armando Ferraris (Pietro Genuardi) si confida con Luciano Cattaneo (Giorgio Lupano) in merito al ritorno di Agnese (Antonella Attili) a Milano insieme al marito Giuseppe. Clelia Calligaris (Enrica Pintore) ...

