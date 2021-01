Il Papa apre alle donne sull’altare. Potranno leggere il Vangelo e dare la comunione (Di martedì 12 gennaio 2021) Le donne possono leggere il Vangelo durante la messa e dare la comunione. Una pratica già largamente diffusa e che Papa Francesco ha ora istituzionalizzato cambiando il codice di diritto canonico. Così cambia il canone sulle donne all’altare Il canone cambiato è il 230. «I laici – (qui viene eliminata la frase «di sesso maschile») che abbiano l’età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere assunti stabilmente, mediante il rito liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti». Una mossa che va nella direzione di quel maggiore coinvolgimento delle donne che il Papa ha da sempre auspicato. Il Motu Proprio di Papa Francesco La «rivoluzione» – si legge sul Giornale – “è ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 gennaio 2021) Lepossonoildurante la messa ela. Una pratica già largamente diffusa e cheFrancesco ha ora istituzionalizzato cambiando il codice di diritto canonico. Così cambia il canone sulleall’altare Il canone cambiato è il 230. «I laici – (qui viene eliminata la frase «di sesso maschile») che abbiano l’età e le doti determinate con decreto dalla Conferenza Episcopale, possono essere assunti stabilmente, mediante il rito liturgico stabilito, ai ministeri di lettori e di accoliti». Una mossa che va nella direzione di quel maggiore coinvolgimento delleche ilha da sempre auspicato. Il Motu Proprio diFrancesco La «rivoluzione» – si legge sul Giornale – “è ...

oss_romano : #12gennaio Ministeri laicali radicati nel Battesimo. Con la lettera apostolica «#SpiritusDomini» in forma di motu p… - Agenzia_Ansa : Il #Papa ha stabilito con un #Motuproprio che i ministeri del #Lettorato e dell'#Accolitato siano d'ora in poi… - mlgelm : RT @oss_romano: #12gennaio Ministeri laicali radicati nel Battesimo. Con la lettera apostolica «#SpiritusDomini» in forma di motu proprio i… - EugenioBerto70 : Papa: nuovi ruoli alle donne, apre a Lettorato e Accolitato - IOdonna : Il Papa dice sì alle donne sull’altare (ma già si poteva) -