Il Napoli ha chiesto il rinvio della gara di Supercoppa contro la Juventus: no della Lega (Di martedì 12 gennaio 2021) Il Napoli, forte della sentenza del Collegio di garanzia che ha ribaltato il 3-0 a tavolino contro la Juventus, ha tentato di rinviare la partita di Supercoppa sempre contro i bianconeri. La sfida è in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia il prossimo 20 gennaio, ma secondo quanto riporta ‘Repubblica’, pare che il presidente De Laurentiis abbia chiesto il rinvio alla Lega Calcio, proponendo di giocare il match a maggio, alla fine del campionato di Serie A. Il Napoli ha chiesto il rinvio della Supercoppa contro la Juventus, il motivo Photo by Francesco ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 12 gennaio 2021) Il, fortesentenza del Collegio dinzia che ha ribaltato il 3-0 a tavolinola, ha tentato di rinviare la partita disemprei bianconeri. La sfida è in programma al Mapei Stadium di Reggio Emilia il prossimo 20 gennaio, ma secondo quanto riporta ‘Repubblica’, pare che il presidente De Laurentiis abbiailallaCalcio, proponendo di giocare il match a maggio, alla fine del campionato di Serie A. Ilhailla, il motivo Photo by Francesco ...

tuttosport : #Napoli , #DeLaurentiis aveva chiesto il rinvio della #Supercoppa : istanza non accolta ?? - Tg3web : Il covid non uccide soltanto chi si contagia, a Napoli, nel suo storico negozio, un noto fotografo si è tolto la vi… - TuttoMercatoWeb : Radio Punto Nuovo - Juve-Napoli, atto II: De Laurentiis aveva chiesto il rinvio della Supercoppa - giosalzano1967 : @sscnapoli ma allora avete proprio paura di giocare contro di noi ??? Vi qualificate sempre per quello che siete ??… - genovesergio76 : ?? De Laurentiis ha chiesto il rinvio di Juve-Napoli di Supercoppa via @OneFootball. Leggilo qui: -