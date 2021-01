Il mondo del calcio piange Fabio Enzo: deceduto a 74 anni, ha indossato anche la maglia del Napoli (Di martedì 12 gennaio 2021) Il mondo del calcio piange, all’età di 74 anni, Fabio Enzo. L’ex attaccante italiano è deceduto nella giornata di ieri e nella sua carriera ha indossato maglie molto importanti, dal Napoli fino alla Roma. Proprio con la maglia giallorossa il giocatore ha vissuto la sua esperienza più esaltante, con un gol su rigore segnato addirittura L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 12 gennaio 2021) Ildel, all’età di 74. L’ex attaccante italiano ènella giornata di ieri e nella sua carriera hamaglie molto importanti, dalfino alla Roma. Proprio con lagiallorossa il giocatore ha vissuto la sua esperienza più esaltante, con un gol su rigore segnato addirittura L'articolo

LucaBizzarri : L’uomo più potente del mondo, che può convocare una conferenza stampa al minuto, che influenza network televisivi e… - matteosalvinimi : #Salvini: Sugli USA: NO a lezioni di diritti umani e democrazia da Paesi che mettono in carcere oppositori o ammazz… - matteorenzi : Se pensano di comprarci sappiano che noi le poltrone le lasciamo, non le chiediamo. Se Conte è certo di avere la sq… - GeomLomasto : RT @GiorgiaMeloni: Condivido le parole del Maestro Massari che, senza mezzi termini e con coraggio, continua a rappresentare intere categor… - pazza_lucida : RT @A69036709: Caro Tommy, non hai i voti del Brasile intero dalla tua parte, ma sei quinto in tendenza in tutto il mondo. WE STAN ONE KI… -

Ultime Notizie dalla rete : mondo del Morto il pianista Adriano Urso, il mondo del jazz romano in lutto Il Messaggero L’Atletica Casone Noceto riabbraccia il campione del mondo Kiplimo

Il 2021 si apre sotto i migliori auspici per l’Atletica Casone Noceto che, nonostante la situazione di crisi che sta investendo tutti gli sport a causa della pandemia, ha deciso di guardare al futuro ...

Venezia, Fabio Enzo il bomber generoso che fu un mito per la Roma

Le sue cannonate pietrificavano i portieri avversari. E così ha fatto la notizia della sua morte tra amici, concittadini, vecchi tifosi e compagni di gloria. Fabio Enzo, 74 anni, un passato di calciat ...

Il 2021 si apre sotto i migliori auspici per l’Atletica Casone Noceto che, nonostante la situazione di crisi che sta investendo tutti gli sport a causa della pandemia, ha deciso di guardare al futuro ...Le sue cannonate pietrificavano i portieri avversari. E così ha fatto la notizia della sua morte tra amici, concittadini, vecchi tifosi e compagni di gloria. Fabio Enzo, 74 anni, un passato di calciat ...