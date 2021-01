Il ministro Boccia illustra il nuovo Dpcm di gennaio: ecco cosa resta e cosa cambia (Di martedì 12 gennaio 2021) "I casi di movida vanno sicuramente condannati e quindi ci sarà una limitazione dalle 18 in poi delle attività che consentono fuori dai locali la creazione di gruppi che sostano e che si assembrano. ... Leggi su globalist (Di martedì 12 gennaio 2021) "I casi di movida vanno sicuramente condannati e quindi ci sarà una limitazione dalle 18 in poi delle attività che consentono fuori dai locali la creazione di gruppi che sostano e che si assembrano. ...

pbenedetti50 : RT @AntonioDonatoPa: @mostro15119736 Conte - Presidente del C. Boccia - Miinistro Speranza - Ministro Di Maio - Ministro Catalfo - Ministr… - globalistIT : - be_marconi : RT @LaVeritaWeb: Il ministro dell'Istruzione ammette che «le lezioni online non funzionano più». E si dice preoccupata: magari, preso atto… - giuseppebaggio : RT @LaVeritaWeb: Il ministro dell'Istruzione ammette che «le lezioni online non funzionano più». E si dice preoccupata: magari, preso atto… - Efisio31251859 : RT @LaVeritaWeb: Il ministro dell'Istruzione ammette che «le lezioni online non funzionano più». E si dice preoccupata: magari, preso atto… -