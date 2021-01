Il Marsiglia ci riprova per Milik | l' offerta dell' Olympique e la richiesta del Napoli

sscalcionapoli1 : Svolta Milik, apertura all'addio: il Marsiglia ci riprova, le cifre #calciomercato - SiamoPartenopei : CdS - Svolta Milik, apertura all'addio: il Marsiglia ci riprova, le cifre - infoitsport : CdS - Svolta Milik, apertura all'addio: il Marsiglia ci riprova, le cifre - tuttonapoli : CdS - Svolta Milik, apertura all'addio: il Marsiglia ci riprova, le cifre -

Ultime Notizie dalla rete : Marsiglia riprova

SpazioNapoli

Il Napoli, sul mercato, ha come priorità assoluta quella di cedere i calciatori in esubero. Arek Milik, da inizio stagione ormai, è finito fuori dal ...Arek Milik sa che non conviene a nessuno tirare troppo la corda rifiutando ogni offerta: secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport, s'avverte una nuova aria. Mentre l'Atletico Madrid sta pen ...