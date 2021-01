“Il lockdown non ha migliorato la qualità aria”: i dati di Bergamo e della Lombardia (Di martedì 12 gennaio 2021) Nonostante il lungo lockdown, l’aria della Lombardia non è migliorata. A confermarlo è la consueta rilevazione della qualità dell’aria svolta dall’Arpa, presentata martedì 12 gennaio a Palazzo Lombardia dall’assessore regionale all’Ambiente Raffaele Cattaneo e dal presidente dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, Stefano Cecchin. Dai dati emerge che, per il terzo anno consecutivo, nel 2020 la Lombardia ha rispettato i limiti per quanto riguarda il Pm10, anche se c’è stato un leggero e inaspettato peggioramento della media annua e un aumento dei giorni di superamento del limite. Le cose sono invece molto migliorate per quanto riguarda il diossido di azoto (NO2), nettamente calato ... Leggi su bergamonews (Di martedì 12 gennaio 2021) Nonostante il lungo, l’non è migliorata. A confermarlo è la consueta rilevazionedell’svolta dall’Arpa, presentata martedì 12 gennaio a Palazzodall’assessore regionale all’Ambiente Raffaele Cattaneo e dal presidente dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, Stefano Cecchin. Daiemerge che, per il terzo anno consecutivo, nel 2020 laha rispettato i limiti per quanto riguarda il Pm10, anche se c’è stato un leggero e inaspettato peggioramentomedia annua e un aumento dei giorni di superamento del limite. Le cose sono invece molto migliorate per quanto riguarda il diossido di azoto (NO2), nettamente calato ...

