Il grande successo della manifestazione contro Twitter a San Francisco | solo un pro Trump presente

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 12 gennaio 2021) Si erano organizzati in maniera piuttosto preoccupante sulla piattaforma.win: avevano deciso di darsi appuntamento per la giornata di oggi davanti al quartier generale dia Sanper protestare in maniera vibranteil ban imposto dal social network di Jack Dorsey nei confronti del presidente degli Stati Uniti uscente Donald. Tant’è che la polizia locale aveva predisposto anche delle importantimisure: trenta agenti e transenne a barricare l’ingresso nel palazzo di(dove, tra l’altro, i dipendenti non erano presenti, perché – a causa del coronavirus – lavorano in smartworking). LEGGI ANCHE >ha sospeso temporaneamente l’account di Libero...