Il Governo crede nell’agricoltura biologica

Sostenere e incentivare la ricerca e l'innovazione in agricoltura biologica: questo è l'obiettivo del nostro Governo, e del bando del Ministero delle Politiche Agricole, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio, per rafforzare il primato dell'Italia come Paese che si colloca ai primi posti in Europa per l'agricoltura biologica. L'Italia ha una estensione dedicata di 2 milioni di ettari (il 15% della superficie agricola nazionale), focalizzata soprattutto al Sud (Sicilia, Puglia, Calabria) e in Emilia-Romagna, e quasi 80.000 operatori coinvolti. Il bando è in linea anche con gli obiettivi europei della strategia "Farm to Fork" che punta a raggiungere il 25% della superficie agricola europea in biologico entro il 2030 (oggi ferma all'8%), insieme al dimezzamento dell'uso dei fitofarmaci e alla riduzione del 20% dei ...

Il 9 gennaio scorso è stata per me una data fondamentale, una data che certo ricorderò per tutta la vita: sono stato vaccinato contro il Covid-19. Lavorando come amministrativo in una struttura sanita ...

