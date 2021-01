Il giorno in cui ho scoperto che Facebook aveva “copiato” la mia app

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 12 gennaio 2021) Viaggio nella contesa Business Competence contro: tutta la storia dell’applicazione della start up italiana che è stata pedissequamente ripresa dal social network di Mark Zuckerberg. Ora, la Corte d’Appello di Milano ha deciso per un risarcimento da 3,8 milioni di euro alla start up italiana. Il nostro speciale – in tre puntate – raccoglie le voci del CEO della società, Sara Colnago, e dello studio legale che l’ha assistita in una vicenda giudiziaria che va avanti dal 2012. Mattina di metà settimana, anno 2012. L’ufficio della start up Business Competence è pronto per iniziare le sue attività giornaliere. Un caffè e via, pronti alla scrivania. Ma quella notte è successo qualcosa di diverso.appena lanciato una delle tante applicazioni integrate alla sua piattaforma. Un servizio che permetteva di individuare e ...