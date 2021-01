"Il food trend del 2021? Riscopriremo la cucina degli avanzi"

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 12 gennaio 2021) Niente locuste o grilli da mangiare né piatti futuristici da fotografare e condividere su Instagram. Le novità delnel campoavranno poco a che fare con il “cosa” mangeremo e molto con il “come” mangeremo. Se è vero che il 2020 - con la chiusura dei ristoranti e il boom del delivery - ha rivoluzionato il nostro modo di approcciarci al cibo, l’anno in corso non sarà da meno. Tra app, meal kit, consegne a domicilio, sopravvivrà chi saprà reinventarsi: è questa la previsione del New York Times che in un articolo intitolato “How Will We Eat in?” fa una previsione di quelli che saranno i “” dell’anno. Tra questi anche la lotta agli sprechi: app come Too Good To Go, che ha appena ricevuto un maxifinanziamento da 31,1 milioni di dollari, dimostrano che c’è voglia di innovare. ...