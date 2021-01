Il dramma di Stefano De Martino | ecco cosa è successo nel 2015

Leggi su ck12

(Di martedì 12 gennaio 2021) Oggi, 12 gennaio, alle ore 21 va in onda su Rai Due la sesta edizione di “Stasera tutto è possibile”, lo show basato sul format francese “Vendredi, tout est permis” condotto daDe. Per il popolare ballerino e conduttore televisivo di Torre Annunziata è la seconda conduzione dopo la fortunata esperienza dell’autunno 2019. Il programma condotto da Deè un comedy show dove un gruppo di comici e personaggi dello spettacolo affronta una serie di prove a tema. A rendere complicato lo show il fatto di esibirsi in una stanza inclinata di ben 22 gradi dove quindi l’equilibrio è estremamente precario. Ospiti della prima puntata Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, in verità ospiti fissi. Vincenzo De Lucia, Elettra Lamborghini, Nathalie Guetta, Sergio Friscia, Paolo Conticini, Valeria Graci, Francesco ...