Il ct della Danimarca | "Tenere Eriksen in panchina è uno spreco" (Di martedì 12 gennaio 2021) Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Nazionale danese, si lamenta per lo scarso impiego di Eriksen nell'Inter: "E' troppo bravo, tenerlo in panchina è uno spreco". Il commissario tecnico della Nazionale… L'articolo Il ct della Danimarca "Tenere Eriksen in panchina è uno spreco" proviene da Meteoweek.com.

