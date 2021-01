Il creatore di BoJack Horseman farà un film di fantascienza

(Di martedì 12 gennaio 2021) Sono ancora numerosissimi quelli che rimpiangono la fine di, una delle serie d’animazione più brillanti dell’ultimo decennio. E allora, forse, saranno contenti di sapere che il suoRaphael Bob-Waksberg guarda avanti e abbraccia nuove sfide. Ovvero, undi. Secondo quanto riportato da Hollywood Reporter, lo sceneggiatore ha proposto un concept agli Apple Studios, in collaborazione con Andy Siara (di recente autore di Palm Springs, un folle lungometraggio dedicato a un loop temporale, che si può vedere attualmente su Amazon Prime Video). Dunque, è chiaro che si tratterà di una pellicola sci-fi sui generis, considerando l’estrosa vena creativa di Bob-Waksberg e quella di Siara. Anche i primi nomi coinvolti nel progetto fanno pensare a una direzione sperimentale e, ...

