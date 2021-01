Il Coronavirus ha un impatto sulla mancanza di cibo e quindi sulla salute mentale

(Di martedì 12 gennaio 2021) Con la crisi economica scatenata dalla pandemia sta scarseggiando ilsulle tavole di tante, troppe, persone. In Italia come in altri Paesi del mondo. Basti pensare che, secondo l'ultimo Rapporto ...

RobertoBurioni : @vincenzolagana9 @giorgiogilestro @LMtredici @nonsonoioseitu Non esiste sulla terra nessun vaccino antivirale che,… - GianlucaOdinson : Kevin Feige paragona l'impatto di Thanos sulla Fase 4 dell'UCM alla pandemia del nuovo Coronavirus - badtasteit : #KevinFeige paragona l'impatto di #Thanos sulla Fase 4 dell'UCM alla pandemia del nuovo Coronavirus - _Vale_corsini : ?? ATTENZIONE: CONDIVIDETE IL SEGUENTE VIDEO?? 2 Chiacchiere sul Covid: cosa ne penso e l'impatto che ha avuto sull… - JohSogos : RT @MarcoBellinazzo: Coronavirus, l’impatto sui club europei: i principali campioni nazionali perdono 370 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus impatto

Agenzia ANSA

Crescita esponenziale del modello as a service, spostamento del ciclo di acquisto aziendale verso i principali marketplace online, ricorso sempre più spinto dei vendor di sicurezza ai VAR: sono le ten ...La carenza di cibo a tavola per via della crisi economica può causare gravi danni psicologici che non vanno sottovalutati: lo conferma un nuovo studio statunitense ...