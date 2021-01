"Il Conte bis è giunto alla fine, è acclarato". L'uomo di Renzi terremota la maggioranza: premier avvisato (Di martedì 12 gennaio 2021) Crisi di governo assicurata? Così pare. Dopo la frecciata di Matteo Renzi che sfida Giuseppe Conte, arriva anche quella di Ettore Rosato. "Vedremo se Conte avrà un'altra maggioranza", spiega il coordinatore di Italia Viva dicendosi certo che, in ogni caso, l'esito non sarà il voto: "Non si andrà a elezioni". Poi la quasi promessa a Rainews24: "Il fatto che il governo Conte bis è giunto alla fine è ormai acclarato". Un'uscita che segue quella del leader di Iv: "Se il presidente del Consiglio ha preso questa linea - ha detto al Senato il fu rottamatore - evidentemente è convinto di avere i numeri e va bene così, si chiama democrazia parlamentare e noi si va all'opposizione". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Crisi di governo assicurata? Così pare. Dopo la frecciata di Matteoche sfida Giuseppe, arriva anche quella di Ettore Rosato. "Vedremo seavrà un'altra", spiega il coordinatore di Italia Viva dicendosi certo che, in ogni caso, l'esito non sarà il voto: "Non si andrà a elezioni". Poi la quasi promessa a Rainews24: "Il fatto che il governobis èè ormai". Un'uscita che segue quella del leader di Iv: "Se il presidente del Consiglio ha preso questa linea - ha detto al Senato il fu rottamatore - evidentemente è convinto di avere i numeri e va bene così, si chiama democrazia parlamentare e noi si va all'opposizione".

