Il Coni italiano è ancora senza autonomia E ora rischia pesanti sanzioni

AGI - Serve un decreto legge che riporti le seguenti parole: "autonomia del Coni". è proprio questo il punto cruciale della vicenda che vede l'Italia a rischio 'warning' da parte del Cio per violazione della Carta olimpica: l'autonomia del Coni non solo sotto l'aspetto finanziario, ma anche nel numero dei dipendenti e soprattutto che definisca il recinto del competenze. Al Comitato olimpico internazionale serve un Coni indipendente, non legato a organi governativi come, allo stato attuale, Sport e Salute. C'è poco tempo: fino alla mezzanotte del 26 gennaio. Se il decreto legge sarà inserito in Gazzetta Ufficiale la mattina del 27, i componenti dell'esecutivo del Cio si riuniranno in seduta virtuale e parleranno di altre tematiche. Se, invece, tutto ciò non accadrà il governo dello sport mondiale ...

