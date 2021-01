Il caso Spotlight: la reazione del vero Walter Robinson al film (Di martedì 12 gennaio 2021) Walter Robinson, dopo aver visto il film, rimase molto impressionato dall'incredibile performance di Michael Keaton ne Il caso Spotlight. Dopo aver visionato Il caso Spotlight, Walter Robinson commentò la performance di Michael Keaton dichiarando: "Non credevo che una cosa del genere fosse possibile, è come guardarsi allo specchio senza però avere il controllo dell'immagine che vedi sullo schermo". Quando Keaton accettò il ruolo decise di rintracciare il vero Robinson e scoprì che, in realtà, l'artista e critico d'arte viveva proprio dietro l'angolo, vicino a casa sua. Quando l'attore lo incontrò per la prima volta lo imitò di fronte a lui e l'imitazione fu così impressionante che ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 gennaio 2021), dopo aver visto il, rimase molto impressionato dall'incredibile performance di Michael Keaton ne Il. Dopo aver visionato Ilcommentò la performance di Michael Keaton dichiarando: "Non credevo che una cosa del genere fosse possibile, è come guardarsi allo specchio senza però avere il controllo dell'immagine che vedi sullo schermo". Quando Keaton accettò il ruolo decise di rintracciare ile scoprì che, in realtà, l'artista e critico d'arte viveva proprio dietro l'angolo, vicino a casa sua. Quando l'attore lo incontrò per la prima volta lo imitò di fronte a lui e l'imitazione fu così impressionante che ...

raicinque : “Il caso Spotlight” di #TomMcCarthy in onda questa sera alle 21.15 su Rai5 è basato su fatti realmente accaduti. Pr… - Very86 : Su Rai5 “Il caso Spotlight” un film splendido. Io ipnotizzata dalla potenza di questo film. - LauraAluisi : 'Si ricordi: se serve una comunità per crescere un bambino, serve una comunità per abusarne'. Il Caso Spotlight @raicinque - beretta_gio : 'Il caso Spotlight'...ora in onda su Rai 5... - mezinette : RT @raicinque: “Il caso Spotlight” di #TomMcCarthy in onda questa sera alle 21.15 su Rai5 è basato su fatti realmente accaduti. Proposto se… -

Ultime Notizie dalla rete : caso Spotlight Il caso Spotlight - RAI Ufficio Stampa RAI - Radiotelevisione Italiana Il caso Spotlight: la reazione del vero Walter Robinson al film

Walter Robinson, dopo aver visto il film, rimase molto impressionato dall'incredibile performance di Michael Keaton ne Il caso Spotlight. Dopo aver visionato Il caso Spotlight, Walter Robinson comment ...

Il Caso Spotlight il film sull’inchiesta è una storia vera? La trama

Il Caso Spotlight racconta dell'inchiesta giornalistica sugli abusi sui minori dei preti. Come andarono i fatti ...

Walter Robinson, dopo aver visto il film, rimase molto impressionato dall'incredibile performance di Michael Keaton ne Il caso Spotlight. Dopo aver visionato Il caso Spotlight, Walter Robinson comment ...Il Caso Spotlight racconta dell'inchiesta giornalistica sugli abusi sui minori dei preti. Come andarono i fatti ...