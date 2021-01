Il Caso Spotlight il film sull’inchiesta è una storia vera? La trama (Di martedì 12 gennaio 2021) Il Caso Spotlight racconta dell’inchiesta giornalistica sugli abusi sui minori dei preti. Come andarono i fatti Il Pulitzer è un ambito premio giornalistico. Nel 2003 lo vinse il quotidiano The Boston Globe per l’indagine sugli abusi sessuali a danni di minori avvenuti nelle diocesi di Boston e sulle coperture e insabbiamenti dei casi da parte dell’arcivescovo Bernard Francis Law. Da quelle vicende nasce il film del 2015 Il Caso Spotlight diretto da Tom McCarthy. Marty Baron, Ben Bradlee Jr., Walter Robinson, Mike Rezendes, Sacha Pfeiffer e Matt Carroll sono gli agguerriti giornalisti che voglio scoprire la verità a tutti costi perché per anni gli abusi sono stati prima poco trattati dai media poi coperti della Chiesa Cattolica. Agli Oscar del 2016 la pellicola è stata premiata come ... Leggi su ck12 (Di martedì 12 gennaio 2021) Ilracconta dell’inchiesta giornalistica sugli abusi sui minori dei preti. Come andarono i fatti Il Pulitzer è un ambito premio giornalistico. Nel 2003 lo vinse il quotidiano The Boston Globe per l’indagine sugli abusi sessuali a danni di minori avvenuti nelle diocesi di Boston e sulle coperture e insabbiamenti dei casi da parte dell’arcivescovo Bernard Francis Law. Da quelle vicende nasce ildel 2015 Ildiretto da Tom McCarthy. Marty Baron, Ben Bradlee Jr., Walter Robinson, Mike Rezendes, Sacha Pfeiffer e Matt Carroll sono gli agguerriti giornalisti che voglio scoprire la verità a tutti costi perché per anni gli abusi sono stati prima poco trattati dai media poi coperti della Chiesa Cattolica. Agli Oscar del 2016 la pellicola è stata premiata come ...

