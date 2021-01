Il bollettino Covid | 14 242 nuovi casi e 616 morti nelle ultime 24 ore

(Di martedì 12 gennaio 2021)oggi 12 gennaio 2021, dal ministero della Salute i numeri ufficiali sull’andamento della pandemia in Italia. Sono 14.242 idi positività al coronavirus e 616 i24 ore. (segue dopo la foto) Nel Lazio 1.381, 800 a Roma: salgono le terapie intensive Oggi nel Lazio su oltre 13 mila tamponi (+2.702) si registrano 1.381positivi (+127), 42 i decessi (-3) e +1.633 i guariti. Diminuiscono i decessi e i ricoveri, mentre aumentano ie le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 10% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 4%. Ia Roma città tornano a quota 800?. Lo sottolinea ...

Covid Italia, il bollettino di oggi martedì 12 gennaio 2021. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi sono stati 14.242 (12.532 ieri), i morti 616 (448 ieri).Trento – Il Covid-19 causa altri 10 lutti in Trentino. L’Azienda provinciale per i servizi sanitari informa che i decessi sono avvenuti tutti in ospedale: si tratta di 8 uomini e di 2 donne di età ...