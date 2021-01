I social su Trump come le oche del campidoglio a Roma

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 12 gennaio 2021)bloccato suimedia più diffusi, Facebook, Instagram, Twitter, non è un buon segnale, anzi! Bloccare la “propaganda” attraverso la chiusura dei canali di informazione indica lo stato di salute di una democrazia. I blocchi, le censure, i “damnatio memoriae” rimandano ai confinati del fascismo, al Bücherverbrennungen,“roghi di libri”, organizzati in Germania nazista, al “Falò delle vanità”, promosso da Girolamo Savonarola o all’inquisizione cattolica con l’elenco dei libri proibiti. Richiama echi mai sopiti di regimi in Cile, Argentina o in Russia. È chiaro che sistemi e tempi non sono assimilabili per contesti culturali e differenze strutturali di forme di governo ma un sottile filo li accomuna. Un governo che, anziché agire attraverso le leggi democratiche di difesa del sistema, decide e accetta di mettere al bando una parola contraria ...