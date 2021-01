I ragazzi fremono per tornare a scuola: il Governo balla ma pensa alla stretta (Di martedì 12 gennaio 2021) La situazione è strana, molto particolare, insolita si potrebbe dire. Da un lato la richiesta di normalità, dall’altra la realtà. Terapia intensiva (Facebook)I giovani scendono in piazza, ancora una volta, sono studenti, per la maggior parte degli istituti superiori del paese. Vogliono tornare a scuola, in ogni caso. tornare a quell’abitudine spesso rinnegata, a quella consuetudine spesso criticata ed odiata. fremono perchè le scuole riaprano, e lo facciano in totale sicurezza. Hanno compreso, almeno cosi si può percepire, che la scuola è il motore di tutto, ed è giusto che la ripartenza, la speranza, nasca e cresca ancora tra quelle mura, spesso cadenti, spesso angoscianti, ma pur sempre luogo di vita. Scendono in piazza i giovani e con loro in alcuni casi i genitori, dalle idee ... Leggi su chenews (Di martedì 12 gennaio 2021) La situazione è strana, molto particolare, insolita si potrebbe dire. Da un lato la richiesta di normalità, dall’altra la realtà. Terapia intensiva (Facebook)I giovani scendono in piazza, ancora una volta, sono studenti, per la maggior parte degli istituti superiori del paese. Vogliono, in ogni caso.a quell’abitudine spesso rinnegata, a quella consuetudine spesso criticata ed odiata.perchè le scuole riaprano, e lo facciano in totale sicurezza. Hanno compreso, almeno cosi si può percepire, che laè il motore di tutto, ed è giusto che la ripartenza, la speranza, nasca e cresca ancora tra quelle mura, spesso cadenti, spesso angoscianti, ma pur sempre luogo di vita. Scendono in piazza i giovani e con loro in alcuni casi i genitori, dalle idee ...

peppe_zk : RT @giampieromart: Che ci siano tanti ragazzi che fremono per andare a scuola non ci credo. - giampieromart : Che ci siano tanti ragazzi che fremono per andare a scuola non ci credo. -

Ultime Notizie dalla rete : ragazzi fremono Napoli e il divieto anti-movida, la rivolta dei gestori: «Noi discriminati» Il Mattino I ragazzi fremono per tornare a scuola: il Governo balla ma pensa alla stretta

La situazione è strana, molto particolare, insolita si potrebbe dire. Da un lato la richiesta di normalità, dall'altra la realtà.

Scuola, Azzolina: “Chiederò ristori formativi da fare ora, in estate è troppo tardi”

Continua a difendere gli studenti e la scuola, il ministro all’Istruzione Lucia Azzolina, che dopo aver essersi schierata ieri al fianco delle proteste di ragazzi e docenti e aver lanciato l’appello a ...

La situazione è strana, molto particolare, insolita si potrebbe dire. Da un lato la richiesta di normalità, dall'altra la realtà.Continua a difendere gli studenti e la scuola, il ministro all’Istruzione Lucia Azzolina, che dopo aver essersi schierata ieri al fianco delle proteste di ragazzi e docenti e aver lanciato l’appello a ...