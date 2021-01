Hockey ghiaccio, Alps League 2021: Cortina vince il derby con Asiago, Fassa sconfitto dall’HK Olimpija (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Martedì in pista per l’Alps Hockey League 2020-2021. Si sono disputati cinque incontri valevoli per la sedicesima giornata della competizione. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Nell’unico derby italiano di serata Cortina piega Asiago per 3-1 e lo avvicina in classifica. Ottima partenza degli ampezzani, che indirizzano il match segnando due reti nei primi 7?, prima con Cazzola (2?) e poi con Adami (7?). Nel secondo periodo Giftopoulos sigla il tris al minuto 35, mentre è Mantenuto al 49? la rete della bandiera per i giallorossi. L’altra squadra nostrana impegnata stasera è Fassa, che viene sconfitta a domicilio dall’HK Olimpija per 2-5. I Draghi sbloccano il risultato all’11’ con Sever, ma i padroni di casa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Martedì in pista per l’2020-. Si sono disputati cinque incontri valevoli per la sedicesima giornata della competizione. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Nell’unicoitaliano di seratapiegaper 3-1 e lo avvicina in classifica. Ottima partenza degli ampezzani, che indirizzano il match segnando due reti nei primi 7?, prima con Cazzola (2?) e poi con Adami (7?). Nel secondo periodo Giftopoulos sigla il tris al minuto 35, mentre è Mantenuto al 49? la rete della bandiera per i giallorossi. L’altra squadra nostrana impegnata stasera è, che viene sconfitta a domicilioper 2-5. I Draghi sbloccano il risultato all’11’ con Sever, ma i padroni di casa ...

Martedì in pista per l'Alps Hockey League 2020-2021. Si sono disputati cinque incontri valevoli per la sedicesima giornata della competizione. Andiamo a riepilogare quanto accaduto. Nell'unico derby i ...

Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Bolzano passa a Klagenfurt e torna in vetta alla classifica

Prosegue senza soluzioni di continuità la stagione dell'HCB Alto Adige Alperia nella ICE Hockey League 2020-2021. Questa sera gli altoatesini erano impegnati in quel di Klagenfurt nel loro trentesimo ...

