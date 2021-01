Hitman 3 si concentra sulla storia in un nuovo video dietro le quinte

Leggi su eurogamer

(Di martedì 12 gennaio 2021) Il tono della, nel corso della trilogia di, è sempre stato serio e ricco di tensione, al di là di dettagli o personaggi, nelle singole ambientazioni, volti a stemperare questa tensione. Il terzo capitolo della saga sarà, palesemente, ancor più cupo, come ci conferma la stessa IO Interactive in unle, naturalmente spoiler-free. "Ladiventa sempre più importante man mano che si va avanti coi capitoli della saga: nel primoera giusto uno sfondo, tanto che molti giocatori non l'hanno attenzionata più di tanto, ma da2 diventa molto più prominente." Questo è dovuto, in parte, anche al fatto che nel primo episodio si cominciava a delineare il 'Mondo degli Assassini', mentre ora c'è molta più carne al ...