Highlights e gol Burnley-Manchester United 0-1 | Premier League 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 gennaio 2021)e gol del match0-1, valido per il recupero della prima giornata di. Successo esterno per gli uomini di Solskjaer, che ottengono i tre punti grazie alla rete di Paul Pogba e salgono al primo posto in solitaria. In alto le immagini salienti del match. SportFace.