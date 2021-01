Harry Potter e la camera dei DPCM (Di martedì 12 gennaio 2021) – La mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #DPCM #covid #ComitatoTecnicoScientifico #HarryPotter #hogwarts #conte #DPCM #governo #fumettiitaliani #vignetta #fumetto #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) – La mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! ##covid #ComitatoTecnicoScientifico ##hogwarts #conte ##governo #fumettiitaliani #vignetta #fumetto #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

rosy_tpwk : @sfvlling harry potter e il culo dei segreti - GUCCIVHAR : @sfvlling harry potter e il culo filosofale - westelandbaby : @thgoodside eh ma dovevi vedere quelli di GOT... e comunque mi sa che lo dice pure in quelli di harry potter quindi non hai scuse - thgoodside : @westelandbaby e invece ho visto i riassunti di harry potter. - Majden3 : RT @NatangeloM: Harry Potter e il prigioniero del Covid - La mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #dpcm #covid #ComitatoTe… -