Grifal firma accordo per acquisire il ramo operativo della Tieng

(Di martedì 12 gennaio 2021) Si rafforza il gruppo, azienda attiva nel mercato del packaging industriale che progetta e produce imballaggi performanti innovativi ed ecocompatibili, grazie alladi unvincolante per l’acquisto del 100% del capitale sociale di una società a responsabilità limitata (“Newco”) in cuiS.r.l. (“”), società con sede a Zanica e fondata dalla famiglia Boffi, effettuerà il conferimento del complesso aziendale concernente la progettazione e produzione di impianti e macchinari per incollaggio resine e per l’automatizzazione del packaging. “L’acquisizione dirisponde ad obiettivi strategici e tecnici – spiega Fabio Gritti, presidente di– e permette di mantenere all’interno del gruppo anche il know-how acquisito in questi ultimi anni ...